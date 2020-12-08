Объемы ремонта дворовых проездов в Минске планируют увеличить. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск».

«На 2020 г. было запланировано отремонтировать 118 тыс. м2 дворовых проездов. По факту покрытие обновили на 200 тыс. м2. Перевыполнить план удалось за счет снижения стоимости работ во время торгов по выбору подрядчиков. Сэкономленные деньги направили на дополнительный ремонт покрытий дворовых проездов. В 2021 г. планируем отремонтировать 220 тыс. м2», - привел данные А. Дорохович.

По его словам, в ремонте улично-дорожной сети Минска предпочтение стараются отдавать полной замене дорожного полотна на всей ширине проезжей части. Такой метод дешевле и долговечнее ямочного ремонта, благодаря ему не нужно возвращаться с ремонтом на одни и те же участки из года в год.