ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам трех кварталов 2020 года.

Из представленных данных следует, что в 2020 году выручка от реализации металлургического завода сократилась на 13%. В результате от текущей деятельности завод получил убыток в размере 60 млн рублей. Это примерно столько же, сколько было за аналогичный период 2019 года, пишет rynak.by.

Напомним, что за весь прошлый год чистый убыток Жлобинского металлургического комбината составил 153,8 млн рублей. В связи с чем БМЗ стал самым убыточным акционерным обществом Гомельской области 2019 года.

Активными темпами продолжает увеличиваться закредитованность предприятия. По сравнению с прошлым годом сумма заемных средств увеличилась почти на треть. Сумма краткосрочных обязательств БМЗ уже в 4 раза превышает собственные средства предприятия.