ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

10:38 09.12.2020 Новая ПЦР-лаборатория начала работать в Витебской городской центральной поликлинике (ул. Маргелова). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома. Согласно информации, здесь будут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию методом полимерной цепной реакции.