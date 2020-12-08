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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ПЦР-ЛАБОРАТОРИЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
10:38 09.12.2020
Новая ПЦР-лаборатория начала работать в Витебской городской центральной поликлинике (ул. Маргелова). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.
Согласно информации, здесь будут проводить тестирование на коронавирусную инфекцию методом полимерной цепной реакции.
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