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ЭКОНОМИКА РБ
В БГЭУ ПРОШЛА V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
10:17 09.12.2020
В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошла V Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на пленарном заседании 3 декабря в формате онлайн-трансляции с докладом выступил До Хыонг Лан, заместитель директора Центра социальных инноваций и предпринимательства Национального университета экономики Вьетнама. Он осветил проблемы торгового и технологического обмена Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам.
Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы по электронным торговым площадкам, формированию ассортимента и товароведной оценки новых видов зерновых продуктов оздоровительного назначения, а также развитие белорусского туризма в условиях вызовов 2020 года.
В рамках семи секций конференции в заочном режиме были проведены заседания, по итогам которых определены победители. Помимо белорусских и иностранных студентов, магистрантов, аспирантов нашего университета, тезисы прислали студенты других вузов Украины, Российской Федерации, Вьетнама, Италии, Германии.
Презентации докладов и фамилии победителей размещены на сайте fcti.by.
Видеозапись можно посмотреть на официальном YouTube канале БГЭУ. /watch?v=HHgIBTQFOdE&feature=youtu.be
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