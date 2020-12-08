В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошла V Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на пленарном заседании 3 декабря в формате онлайн-трансляции с докладом выступил До Хыонг Лан, заместитель директора Центра социальных инноваций и предпринимательства Национального университета экономики Вьетнама. Он осветил проблемы торгового и технологического обмена Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы по электронным торговым площадкам, формированию ассортимента и товароведной оценки новых видов зерновых продуктов оздоровительного назначения, а также развитие белорусского туризма в условиях вызовов 2020 года.

В рамках семи секций конференции в заочном режиме были проведены заседания, по итогам которых определены победители. Помимо белорусских и иностранных студентов, магистрантов, аспирантов нашего университета, тезисы прислали студенты других вузов Украины, Российской Федерации, Вьетнама, Италии, Германии.

Презентации докладов и фамилии победителей размещены на сайте fcti.by.

Видеозапись можно посмотреть на официальном YouTube канале БГЭУ. /watch?v=HHgIBTQFOdE&feature=youtu.be