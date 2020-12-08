ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БГЭУ ПРОШЛА V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ


10:17 09.12.2020

В Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошла V Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на пленарном заседании 3 декабря в формате онлайн-трансляции с докладом выступил До Хыонг Лан, заместитель директора Центра социальных инноваций и предпринимательства Национального университета экономики Вьетнама. Он осветил проблемы торгового и технологического обмена Беларуси и Социалистической Республики Вьетнам.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы по электронным торговым площадкам, формированию ассортимента и товароведной оценки новых видов зерновых продуктов оздоровительного назначения, а также развитие белорусского туризма в условиях вызовов 2020 года.

В рамках семи секций конференции в заочном режиме были проведены заседания, по итогам которых определены победители. Помимо белорусских и иностранных студентов, магистрантов, аспирантов нашего университета, тезисы прислали студенты других вузов Украины, Российской Федерации, Вьетнама, Италии, Германии.

Презентации докладов и фамилии победителей размещены на сайте fcti.by.

Видеозапись можно посмотреть на официальном YouTube канале БГЭУ. /watch?v=HHgIBTQFOdE&feature=youtu.be
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2020
валюта курс
EUR 3.0968
USD 2.5572
RUB 3.4742
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0968 -0.0108
USD 2.5572 -0.0102
RUB 3.4742 +0.0182
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0970
USD 2.5520 2.5560
RUB 3.4740 3.4850
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2120
EUR/RUB 88.7000 89.3000
USD/RUB 73.2500 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте