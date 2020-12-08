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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД УЧАСТВУЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО МИНИ-ПОГРУЗЧИКА
09:42 09.12.2020
Минский моторный завод участвует в производстве белорусско-российского мини-погрузчика.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», в настоящее время локализация флагманского мини-погрузчика АNТ-1000 Ковровского электромеханического завода с применением двигателя производства ММЗ завершилась.
Совместный проект российского и белорусского заводов стартовал в начале 2019 года, по итогам рабочей поездки в город Ковров генерального директора ММЗ Александра Рогожника и технического директора Игоря Анушкевича. Переговоры о перспективном сотрудничестве на электромеханическом заводе были проведены по нескольким направлениям. Одним из них стала комплектация четырех погрузчиков минскими двигателями: на АNТ-750 планировалось устанавливать мотор MMZ-4DT, на АNТ-3000 – Д-260 и на АNТ-2321 – Д-245S2. Четвертой моделью для эксперимента был выбран АNТ-1000 с оснащением двигателем Д-243S2. С него и начались работы.
После окончания формирования комплектации мотора, был изготовлен опытный образец и направлен россиянам в октябре 2019 года. А уже в апреле текущего года завершились приемочные испытания погрузчика АNТ-1000, укомплектованного двигателем ММЗ. Партнеры остались довольны тягово-скоростными характеристиками, уровнем расхода топлива и другими показателями, в результате сделали заявку на поставку 60 моторов Д-243S2-2778, которая на сегодняшний день уже выполнена.
На данный момент первая партия из 20 новых АNТ-1000 отгружена покупателям (установка на машины остальных двигателей продолжается). На этих погрузчиках минский двигатель заменил японские и европейские моторы, что стало завершающим этапом локализации производства. Ранее КЭМЗ нашел замену другим импортным комплектующим в России. Согласно постановлению правительства РФ, произведенные в Беларуси товары в рамках Союзного государства в программах импортозамещения признаются отечественными. На ковровском заводе заявляют, что локализация дает продукции значительное конкурентное преимущество. «Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах», – сообщает пресс-служба КЭМЗа.
На недавней Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники «АГРОСАЛОН-2020», проходившей в Москве, руководители минского и ковровского предприятий договорились о форсировании сотрудничества. Ориентировочный объем поставок двигателей Д-243S2-2778 в 2021 году составит 400 штук. Ускорится и реализация проектов с остальными погрузчиками.
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