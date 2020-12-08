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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 11 ДЕКАБРЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ВВОЗ ПТИЦЫ ИЗ РЕГИОНОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ПОЛЬШИ, ФРАНЦИИ И УКРАИНЫ
09:26 09.12.2020
Беларусь ограничивает ввоз птицы из графств Норт-Йоркшир и Лестершир (Великобритания и Северная Ирландия), Мазовецкого и Поморского воеводств (Польша), региона Новая Аквитания (Франция), а также Николаевской области (Украина) из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
«По данным Всемирной организации здравоохранения животных, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 11 декабря вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов.
Одновременно отмечается о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.
Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.
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