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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ УВЕЛИЧАТ ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ


17:56 08.12.2020

В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, подробности на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Денис Глинский.

«Проведено техническое обследование всех мостовых сооружений в городе. В результате определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции. В целях безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузного транспорта», - сказал он.

По его словам, в следующем году полностью заменят дорожное покрытие на мостах через реку Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта.

Помимо этого, капитально отремонтируют путепроводы на 19-м км МКАД и на 30-м км кольцевой по внешнему кольцу. Среди других сооружений, которые предстоит реконструировать в ближайшей перспективе, путепровод через железнодорожные пути в районе станции «Минск товарный», через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова, на улице Московской над Суражской.

В городе запланировано наращивание темпов капремонта мостовых сооружений. В предстоящую пятилетку в работе будет 20 мостов и путепроводов, 14 из них планируют отремонтировать до 2025 года.

Владимир Кухарев поручил проводить в максимально сжатые сроки все ремонтные работы в городе, сведя к минимуму временные неудобства для жителей столицы. Опыт капремонта путепровода на Орловской показал, что при должной организации с такой работой можно справиться оперативно. Он также потребовал ужесточить требования к разработчикам проектно-сметной документации и не допускать лишних дорогостоящих решений, которые приводят к избыточной стоимости ремонта.

На обслуживании у предприятия «Горавтомост» находится 103 мостовых сооружения. В текущем году ремонтные работы выполнены на 6 объектах.

Сейчас в столице идет завершающий этап создания 1-го городского транспортного кольца: соединение построенной развязки на пересечении с проспектом Дзержинского и строящимся участком от Дзержинского до улицы Толстого.
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