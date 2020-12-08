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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
17:08 08.12.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия признаки нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, Минсельхозпрод ежегодно утверждает планы проведения лабораторных испытаний продукции животного происхождения по показателям безопасности, предусматривающие проведение испытаний в соответствии с графиком отбора образцов к плану областными ветеринарными лабораториями и государственным учреждением «Белорусский государственный ветеринарный центр».
По мнению МАРТ, сложившаяся практика ограничивает самостоятельность хозяйствующих субъектов, включенных в графики (в разрезе районов и городов).
Усмотрев в действиях Минсельхозпрода признаки нарушения, МАРТ выдало предупреждение о необходимости:
приведения плана в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства путем исключения норм об осуществлении испытания образцов только областными ветеринарными лабораториями и Белорусским государственным ветеринарным центром в соответствии с территориальным разделением;
информирования комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов о необходимости приведения разработанных ими графиков (в разрезе районов и городов) в соответствие с измененным планом;
обеспечения информирования включенных в графики хозяйствующих субъектов об изменении плана и графиков.
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