Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях Министерства сельского хозяйства и продовольствия признаки нарушения закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, Минсельхозпрод ежегодно утверждает планы проведения лабораторных испытаний продукции животного происхождения по показателям безопасности, предусматривающие проведение испытаний в соответствии с графиком отбора образцов к плану областными ветеринарными лабораториями и государственным учреждением «Белорусский государственный ветеринарный центр».

По мнению МАРТ, сложившаяся практика ограничивает самостоятельность хозяйствующих субъектов, включенных в графики (в разрезе районов и городов).

Усмотрев в действиях Минсельхозпрода признаки нарушения, МАРТ выдало предупреждение о необходимости:

приведения плана в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства путем исключения норм об осуществлении испытания образцов только областными ветеринарными лабораториями и Белорусским государственным ветеринарным центром в соответствии с территориальным разделением;

информирования комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов о необходимости приведения разработанных ими графиков (в разрезе районов и городов) в соответствие с измененным планом;

обеспечения информирования включенных в графики хозяйствующих субъектов об изменении плана и графиков.