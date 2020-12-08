Требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд в Минске будет только возрастать. Об этом шла речь на заседании Минского горисполкома.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», в целом о состоянии организации питания детей в столичных школах заслушаны доклады руководителей городского центра гигиены и эпидемиологии, главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, комбината школьного питания. Среди проблемных вопросов – отсутствие должного контроля за качеством приготовления блюд, нарушение персоналом правил санитарно-эпидемиологического режима.

Владимир Кухарев подверг жесткой критике работу городских служб, причастных к организации школьного питания и потребовал кардинально пересмотреть подходы к питанию детей в учреждениях образования столицы. Внести соответствующие предложения поручено в течение месяца.

Принципиально жесткие меры приняты в отношении ответственных лиц, причастных к ненадлежащей организации и контролю за питанием школьников в СШ№61. Уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой СШ №61 и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. Поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Ряд должностных лиц главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Глава Минска также поручил провести ревизию всего оборудования и инвентаря в пищеблоках, где необходимо – осуществить его замену или закупить дополнительное.

«Тщательная оценка пищеблоков и устранение выявленных нарушений должны проводиться регулярно. Если выходит из строя оборудование, принимать оперативные меры, вплоть до приостановки работы всего объекта. Это касается не только школ, но и садиков, детских интернатных учреждений», – сказал Кухарев.

В настоящее время комбинатом школьного питания разрабатывается новое двухнедельное меню для учеников 1-11 классов. Оно будет направлено для оценки в городской центр гигиены и эпидемиологии. До 14 декабря все сотрудники пищеблоков пройдут повторное гигиеническое обучение.

Также даны поручения по укомплектованию школ медицинскими работниками и обеспечению их участия в работе бракеражных комиссий.

Горячее питание получают более 208 тысяч минских школьников. В учреждениях общего среднего образования открыто 258 пищеблоков, на обновление которых только за последние три года было направлено 3 млн 68 тысяч рублей.