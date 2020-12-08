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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКАЯ «СЕЙСМОТЕХНИКА» ПРИСТУПИЛА К ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ МОБИЛЬНОГО БУРОВОГО АППАРАТА


15:30 08.12.2020

Гомельское ОАО «Сейсмотехника» вместе с итальянской компанией Drillmec поставили на промышленный поток установку грузоподъемностью 225 тонн, пишет портал Neft.by.

Таким образом, расширен модельный ряд тяжелых мобильных буровых агрегатов. Выпуск буровой грузоподъемностью 225 тонн налажен впервые среди производителей бурового оборудования на постсоветском пространстве.

Один из комплексов уже передали «Белоруснефти» – в Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Всего ремонтники скважин на этом этапе ожидают два АРС-225.

Первую установку планируют использовать бригады по бурению боковых стволов. Хотя агрегат можно применять и для строительства скважин «с нуля».

АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 километров, освоения, ремонтных работ, спуска и подъема насосно-компрессорных и бурильных труб, для установки эксплуатационного оборудования на устье и ликвидации технологический происшествий.

Технические возможности нового агрегата позволяют применять его на газовых скважинах в районе Нового Уренгоя. Среди основных особенностей АРС-225 – высокое расположение рабочей площадки, усиленная мачта высотой 42 метра. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT.

Смонтировано оборудование на собственной транспортной базе: шестиосное шасси также спроектировано и изготовлено в ОАО «Сейсмотехника».

Также на предприятии завершают выпуск партии АРС-225 по договору с компанией «Роснефть». Для экспортного варианта гомельские машиностроители учли особые требования российского заказчика: перевели установку с дизеля на электротягу, снизили высоту мачты. Всего россиянам планируется поставить пять мобильных буровых установок тяжелого класса.
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