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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1649 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 – МИНЗДРАВ
14:29 08.12.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 декабря 2020 года выросло до 150,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 150 тыс. 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2435 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1649 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.
Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 461 тыс. 753 теста.
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