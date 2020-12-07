Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 декабря 2020 года выросло до 150,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 150 тыс. 602 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 127 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2435 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1222 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1649 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 461 тыс. 753 теста.