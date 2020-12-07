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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ В МАГАЗИНАХ НОВОГОДНИЙ АССОРТИМЕНТ
14:08 08.12.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проконтролирует в магазинах новогодний ассортимент.
«С учетом приближения новогодних и рождественских праздников с 7 декабря при проведении контрольно-аналитических мероприятий вопросам наличия в розничной торговле товаров новогоднего ассортимента, а также ценам на товары повышенного потребительского спроса будет уделено особое внимание», - говорится в сообщении МАРТ.
По оперативным данным за 11 месяцев 2020 года, контрольно-аналитические мероприятия проведены МАРТ в отношении более 5 тыс. объектов, из них в рамках мониторинга соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства – в отношении более 920 объектов.
По результатам мониторингов субъектам хозяйствования выдано свыше 670 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 150 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации).
В рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке в отчетном периоде установлено 177 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования.
По данным фактам субъектам хозяйствования направлено 77 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений, назначено 11 внеплановых проверок. К административной ответственности на отчетную дату привлечено 98 виновных лиц, сумма штрафных санкций составила 187,7 тысяч рублей.
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