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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭТИКЕТОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
13:34 08.12.2020
В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент - ООО «Бланк Лэйблс».
Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие планирует производить маркировочную и логистическую этикеточную продукцию, а также печатную термоусадочную упаковочную продукцию.
К основным видам будут относиться: логистические рулонные этикетки и этикет-ленты, изготовленные из самоклеящихся бумаги, картона и пленки; самоклеящиеся этикетки с нанесенной цифровой идентификацией; термоусадочные слив-этикетки из пленки ПВХ и др.
Вся продукция будет производиться на современном оборудовании и обладать высокими качественными характеристиками.
Разместится будущее производство в районе промзоны Шабаны.
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