В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент - ООО «Бланк Лэйблс».

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие планирует производить маркировочную и логистическую этикеточную продукцию, а также печатную термоусадочную упаковочную продукцию.

К основным видам будут относиться: логистические рулонные этикетки и этикет-ленты, изготовленные из самоклеящихся бумаги, картона и пленки; самоклеящиеся этикетки с нанесенной цифровой идентификацией; термоусадочные слив-этикетки из пленки ПВХ и др.

Вся продукция будет производиться на современном оборудовании и обладать высокими качественными характеристиками.

Разместится будущее производство в районе промзоны Шабаны.