ЭКОНОМИКА РБ

НЦПИ ПРОВОДИТ 11 ДЕКАБРЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО НОВАЦИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12:46 08.12.2020 11 декабря на YouTube-канале НЦПИ (в 10.30) состоится трансляция семинара «Осуществление ремесленной деятельности: новации законодательства». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на семинаре эксперты ответят на ряд вопросов, связанных с осуществлением ремесленной деятельности в Беларуси: Куда и какие документы следует подать, чтобы начать ремесленную деятельность? Какие сборы и налоговые платежи необходимо уплачивать, а по каким выплатам положены льготы? Как реализовывать произведенный товар, не нарушая законодательство? Какую отчетность необходимо предоставлять ремесленнику? Каким образом можно приостановить или прекратить осуществление ремесленной деятельности? Какие изменения в законодательство о ремесленной деятельности планируется внести? Спикерами семинара выступят представители министерств экономики, труда и социальной защиты, антимонопольного регулирования и торговли, по налогам и сборам. До 11.00 11 декабря экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.