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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВОДИТ 11 ДЕКАБРЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО НОВАЦИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РЕМЕСЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:46 08.12.2020
11 декабря на YouTube-канале НЦПИ (в 10.30) состоится трансляция семинара «Осуществление ремесленной деятельности: новации законодательства».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на семинаре эксперты ответят на ряд вопросов, связанных с осуществлением ремесленной деятельности в Беларуси:
Куда и какие документы следует подать, чтобы начать ремесленную деятельность?
Какие сборы и налоговые платежи необходимо уплачивать, а по каким выплатам положены льготы?
Как реализовывать произведенный товар, не нарушая законодательство?
Какую отчетность необходимо предоставлять ремесленнику?
Каким образом можно приостановить или прекратить осуществление ремесленной деятельности?
Какие изменения в законодательство о ремесленной деятельности планируется внести?
Спикерами семинара выступят представители министерств экономики, труда и социальной защиты, антимонопольного регулирования и торговли, по налогам и сборам.
До 11.00 11 декабря экспертам можно задать вопросы по теме семинара, направив их по электронной почте . Ответы на них будут озвучены в прямом эфире.
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