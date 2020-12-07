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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯТСЯ ПРЕДНОВОГОДНИЕ ТОРГИ С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ ПРОДАЖИ В ОДНУ БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
12:35 08.12.2020
Комитет «Брестоблимущество» проведет 22 декабря текущего года электронные торги, на которые выставлены 20 объектов недвижимости с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, предновогодний аукцион объединит все непроданные ранее объекты недвижимости: бани, сельские клубы, котельные, магазин и др. При этом объекты предлагаются с максимально широкими условиями использования как для предпринимательской деятельности, так и для реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.
Кроме того, в декабре на продажу выставлено еще 35 объектов.
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