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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 15,2%


12:20 08.12.2020

На 1 ноября 2020 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 44266 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, их численность по сравнению с 1 ноября 2019 года увеличилась на 2891, или на 7,0%.

За январь-октябрь 2020 года индивидуальными предпринимателями внесено в бюджет 89,4 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составил 2,9%.

Более половины (72,0%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 69,7% поступлений от данной категории плательщиков. В сравнении с аналогичной датой 2019-го их количество увеличилось на 3894, или на 15,2%.

Плательщиками единого налога являются 22,9% от общего количества, доля платежей – 13,1%. Общий порядок налогообложения используют 5,2% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 17,1%.
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