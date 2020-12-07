На 1 ноября 2020 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 44266 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, их численность по сравнению с 1 ноября 2019 года увеличилась на 2891, или на 7,0%.

За январь-октябрь 2020 года индивидуальными предпринимателями внесено в бюджет 89,4 млн рублей налогов и других платежей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составил 2,9%.

Более половины (72,0%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 69,7% поступлений от данной категории плательщиков. В сравнении с аналогичной датой 2019-го их количество увеличилось на 3894, или на 15,2%.

Плательщиками единого налога являются 22,9% от общего количества, доля платежей – 13,1%. Общий порядок налогообложения используют 5,2% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 17,1%.