В культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная» заработал крытый рынок фермерских продуктов.

Покупателям предлагают домашние сыры и копчености, крафтовый хлеб, пироги и авторский шоколад ручной работы.

Крышу над головой получил фермерский рынок «Усё сваё», уже известный своими ярмарками на свежем воздухе. Внутри представлено около 20 прилавков с домашней продукцией, где царит похвальное разнообразие: каждый фермер и кулинар работает в своей нише и не повторяет ассортимент соседнего торговца.

Продукция продается напрямую без торговых надбавок. Выдержанные сыры стоят от 27 до 30 рублей за кило, а молодые, вроде брынзы или адыгейского, отдают за 20. Полкило домашнего творога предлагают за 5 рублей, во столько же оценили 100 грамм бастурмы. Сало расходится по 14 рублей за кило, шпик – по 10, колбаса – по 28. Полкило козьей тушенки обойдется в 10 рублей.

Часть прилавков отдана под сладости. Шоколад ручной работы стоит от 16 рублей за кило – даже дешевле фабричного. Рядом продают медовый мусс с облепихой – по 10 рублей за банку в 250 мл, а также крем-мед по 8 рублей за 100 мл. Из мучного – крафтовый хлеб по цене от 11 рублей за кило. Шарлотки идут по 6 рублей, а ржаные горбушки – по 4.

Рынок будет собираться в квартале «К21» каждую неделю по субботам. Застать фермеров можно с 11 до 18 часов.

Культурно-деловой квартал «К21» расположен на улице Кальварийской, 21 через дорогу от «Короны». В советское время здесь была мебельная фабрика, но в 90-х корпуса пришли в запустение. Участок по рыночной цене выкупила компания «Белреконструкция», которая вместо того, чтобы снести, восстановила послевоенные постройки и теперь превращает их в модный квартал с офисами, магазинами, ресторанами и фудкортом. Вернули былой вид и Кальварийской башни – теперь уже с механическими часами и флюгером.