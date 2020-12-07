ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В КВАРТАЛЕ «К21» В ЦЕНТРЕ МИНСКА ПОЯВИЛСЯ КРЫТЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК


12:11 08.12.2020

В культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная» заработал крытый рынок фермерских продуктов.

Покупателям предлагают домашние сыры и копчености, крафтовый хлеб, пироги и авторский шоколад ручной работы.

Крышу над головой получил фермерский рынок «Усё сваё», уже известный своими ярмарками на свежем воздухе. Внутри представлено около 20 прилавков с домашней продукцией, где царит похвальное разнообразие: каждый фермер и кулинар работает в своей нише и не повторяет ассортимент соседнего торговца.

Продукция продается напрямую без торговых надбавок. Выдержанные сыры стоят от 27 до 30 рублей за кило, а молодые, вроде брынзы или адыгейского, отдают за 20. Полкило домашнего творога предлагают за 5 рублей, во столько же оценили 100 грамм бастурмы. Сало расходится по 14 рублей за кило, шпик – по 10, колбаса – по 28. Полкило козьей тушенки обойдется в 10 рублей.

Часть прилавков отдана под сладости. Шоколад ручной работы стоит от 16 рублей за кило – даже дешевле фабричного. Рядом продают медовый мусс с облепихой – по 10 рублей за банку в 250 мл, а также крем-мед по 8 рублей за 100 мл. Из мучного – крафтовый хлеб по цене от 11 рублей за кило. Шарлотки идут по 6 рублей, а ржаные горбушки – по 4.

Рынок будет собираться в квартале «К21» каждую неделю по субботам. Застать фермеров можно с 11 до 18 часов.

Культурно-деловой квартал «К21» расположен на улице Кальварийской, 21 через дорогу от «Короны». В советское время здесь была мебельная фабрика, но в 90-х корпуса пришли в запустение. Участок по рыночной цене выкупила компания «Белреконструкция», которая вместо того, чтобы снести, восстановила послевоенные постройки и теперь превращает их в модный квартал с офисами, магазинами, ресторанами и фудкортом. Вернули былой вид и Кальварийской башни – теперь уже с механическими часами и флюгером.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
валюта курс
EUR 3.1076
USD 2.5674
RUB 3.4560
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1076 -0.0169
USD 2.5674 -0.0023
RUB 3.4560 -0.0055
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.0990
USD 2.5550 2.5580
RUB 3.4660 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 08.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2080 1.2110
EUR/RUB 88.8000 89.4000
USD/RUB 73.7000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте