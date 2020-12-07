|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В КВАРТАЛЕ «К21» В ЦЕНТРЕ МИНСКА ПОЯВИЛСЯ КРЫТЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК
12:11 08.12.2020
В культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная» заработал крытый рынок фермерских продуктов.
Покупателям предлагают домашние сыры и копчености, крафтовый хлеб, пироги и авторский шоколад ручной работы.
Крышу над головой получил фермерский рынок «Усё сваё», уже известный своими ярмарками на свежем воздухе. Внутри представлено около 20 прилавков с домашней продукцией, где царит похвальное разнообразие: каждый фермер и кулинар работает в своей нише и не повторяет ассортимент соседнего торговца.
Продукция продается напрямую без торговых надбавок. Выдержанные сыры стоят от 27 до 30 рублей за кило, а молодые, вроде брынзы или адыгейского, отдают за 20. Полкило домашнего творога предлагают за 5 рублей, во столько же оценили 100 грамм бастурмы. Сало расходится по 14 рублей за кило, шпик – по 10, колбаса – по 28. Полкило козьей тушенки обойдется в 10 рублей.
Часть прилавков отдана под сладости. Шоколад ручной работы стоит от 16 рублей за кило – даже дешевле фабричного. Рядом продают медовый мусс с облепихой – по 10 рублей за банку в 250 мл, а также крем-мед по 8 рублей за 100 мл. Из мучного – крафтовый хлеб по цене от 11 рублей за кило. Шарлотки идут по 6 рублей, а ржаные горбушки – по 4.
Рынок будет собираться в квартале «К21» каждую неделю по субботам. Застать фермеров можно с 11 до 18 часов.
Культурно-деловой квартал «К21» расположен на улице Кальварийской, 21 через дорогу от «Короны». В советское время здесь была мебельная фабрика, но в 90-х корпуса пришли в запустение. Участок по рыночной цене выкупила компания «Белреконструкция», которая вместо того, чтобы снести, восстановила послевоенные постройки и теперь превращает их в модный квартал с офисами, магазинами, ресторанами и фудкортом. Вернули былой вид и Кальварийской башни – теперь уже с механическими часами и флюгером.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
Курсы в банках
на 08.12.2020
Конвертация в банках
на 08.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте