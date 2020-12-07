Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области длины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, по результатам дополнительных сличений в рамках деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) «Сличения эталонов плоскостности» Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ) подтвердил калибровочные и измерительные возможности в области измерений отклонений от плоскостности оптических поверхностей и их соответствие заявленным метрологическим характеристикам.

В результате в базу данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM) внесена новая СМС-строка.

Таким образом, на сегодня в этой международной базе опубликована 281 СМС-строка о наилучших калибровочных и измерительных возможностях Беларуси (Национального метрологического института (БелГИМ)) в таких областях измерений, как время и частота, электричество, акустика, фотометрия, длина, масса, химия и др.