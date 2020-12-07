|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГЕОЛОГИ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПИЛИ К МАСШТАБНЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫМ РАБОТАМ В ЮЖНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЗОНЕ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА
11:08 08.12.2020
Геологи «Белоруснефти» впервые приступили к масштабным сейсморазведочным работам в южной структурной зоне Припятского прогиба.
Как пишет портал NEFT.by, полевой лагерь сейсморазведчиков расположился на Валавском участке. В сборной партии трудятся работники государственного предприятия «НПЦ по геологии» и «Белоруснефти» – из Управления полевых сейсморазведочных работ.
Это направление считается одним из главных в стратегии нефтяной геологоразведки на ближайшие пять лет. За этот срок полевые сейсморазведочные работы планируется провести на территории площадью около 3000 кв. км. При этом будут охвачены Ельско-Наровлянская, Радомлянская, Николаевская и Выступовичская нефтеперспективные площади в пределах южной структурной зоны. Территориально это Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Мозырский и Хойникский районы.
Стратегической программой определены три наиболее перспективных участка – Валавский, Ельский и Радомлянский. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы на данных объектах превышают 14 млн т углеводородов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
Курсы в банках
на 08.12.2020
Конвертация в банках
на 08.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте