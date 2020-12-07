Геологи «Белоруснефти» впервые приступили к масштабным сейсморазведочным работам в южной структурной зоне Припятского прогиба.

Как пишет портал NEFT.by, полевой лагерь сейсморазведчиков расположился на Валавском участке. В сборной партии трудятся работники государственного предприятия «НПЦ по геологии» и «Белоруснефти» – из Управления полевых сейсморазведочных работ.

Это направление считается одним из главных в стратегии нефтяной геологоразведки на ближайшие пять лет. За этот срок полевые сейсморазведочные работы планируется провести на территории площадью около 3000 кв. км. При этом будут охвачены Ельско-Наровлянская, Радомлянская, Николаевская и Выступовичская нефтеперспективные площади в пределах южной структурной зоны. Территориально это Лельчицкий, Ельский, Наровлянский, Мозырский и Хойникский районы.

Стратегической программой определены три наиболее перспективных участка – Валавский, Ельский и Радомлянский. По прогнозам специалистов, извлекаемые запасы на данных объектах превышают 14 млн т углеводородов.