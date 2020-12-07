ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ BR116 ТЫС. НАПРАВЯТ НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ

10:50 08.12.2020 Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщает его пресс-служба. Согласно информации, в соответствии с документом более Br116 тыс. направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества. Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов, а также фестивалей.