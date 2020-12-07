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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ BR116 ТЫС. НАПРАВЯТ НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ
10:50 08.12.2020
Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, в соответствии с документом более Br116 тыс. направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества.
Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских творческих конкурсов, а также фестивалей.
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