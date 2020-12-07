Лесная охрана Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) с 18 декабря 2020 года перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, до конца декабря будет организовано усиленное патрулирование лесного фонда в местах произрастания еловых и сосновых молодняков, совместная работа рейдовых групп лесной охраны и работников инспекции охраны животного и растительного мира, районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также сотрудников органов внутренних дел, установлены стационарные посты лесной охраны на съездах в лес вдоль автомобильных дорогах республиканского и местного значения.

В местах произрастания хвойных молодняков будет установлено более 200 камер фото- и видеофиксации правонарушений.

В соответствии со статьей 15.22 Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых величин.

Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин.

Нарушителям придется оплатить ущерб в размере одной базовой величины за срубленное дерево, а также стоимость новогоднего дерева согласно прейскуранту цен.