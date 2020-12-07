Обучение целевой учебной группы по образовательной программе Всемирного банка в области кластерного менеджмента по компоненту 1.1 «Инициативы повышения конкурентоспособности», в рамках реализуемой при финансировании Европейского союза Программы в поддержку развития частного сектора в Республике Беларусь, завершилось 4 декабря 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, обучение проходило 5 недель: с октября 2019 г. по декабрь 2020 г. В состав целевой учебной группы вошло 40 человек. В их числе работники республиканских органов государственного управления, облисполкомов и горрайисполкомов, ответственные за формирование и реализацию кластерной политики на национальном, региональном и местном уровнях. Также обучение прошли руководители профессиональных ассоциаций (союзов юридических лиц) и технопарков из 4-х приоритетных секторов экономики, имеющих наибольший организационный и инновационный потенциал для реализации кластерных инициатив (информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, биотехнологии и зеленая экономика, приборостроение и робототехника).

В результате обучения участники овладели инструментами стратегического сегментирования и методологией оценки и идентификации кластерных инициатив, освоили алгоритм действий по формированию кластера. Приобретенные профессиональные компетенции позволят его участникам выступать национальными экспертами и мультипликаторами в области кластерного менеджмента, что будет способствовать в дальнейшем широкомасштабному развертыванию кластеризации экономики регионов.

Подводя итоги обучения целевой учебной группы, кураторы образовательной программы со стороны Минэкономики Дмитрий Крупский и Всемирного банка Блэр Лапрес дали высокую оценку как организации процесса обучения и его качеству, так и мотивации участников целевой учебной группы.