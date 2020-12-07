Транспортная инспекция Минтранса завершила республиканскую проверку такси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе инспекции, в более чем 80% проверенных автомобилей выявлены нарушения.

Специалисты усиленно работали во всех регионах. За месяц осмотрено более 1,8 тыс. автомобилей, выявлено 1480 нарушений, выдано более 400 предписаний (требований) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения. Перевозчики смогут продолжить деятельность лишь в том случае, если исправят имеющиеся нарушения.

В первую очередь массовая проверка такси была связана с обеспечением безопасности. В числе выявленных нарушений, напрямую влияющих на безопасность, несвоевременное прохождение техосмотра, отсутствие медосмотра водителя перед выездом на линию и предрейсовой проверки технического состояния автомобиля.

Были и антирекорды: в Гродненском регионе у одного из таксистов во время рейда инспекторы выявили 15 нарушений. Ни одно из требований, предъявляемых к внешнему и внутреннему оформлению такси, соблюдено не было, таксометр в салоне отсутствовал. У автомобиля не было допуска к участию в дорожном движении, имелись проблемы с документами. Договора обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром также не оказалось. Выяснилось, что водитель занимался незаконным предпринимательством. Соответствующие материалы по данному случаю направлены в налоговую инспекцию.

Кроме того, во время республиканской проверки были безуспешные попытки таксистов скрыться от специалистов Транспортной инспекции.