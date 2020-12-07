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ЭКОНОМИКА РБ
АЭРОДРОМ «ОРША» ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ОБЪЕМЫ ОБРАБОТАННЫХ ГРУЗОВ
09:43 08.12.2020
На аэродроме «Орша» 4 декабря приземлился грузовой самолет ИЛ-76 белорусской авиакомпании «Рубистар».
Как сообщает Национальный аэропорт «Минск», самолет прибыл из Турции и доставил товары народного потребления.
Территориальное расположение аэродрома «Орша» позволяет повысить скорость обработки и доставки грузов до региональных заказчиков.
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