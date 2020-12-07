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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ 8,5 ТЫС. ЮРЛИЦ И 29 ТЫС. ИП
09:34 08.12.2020
За одиннадцать месяцев 2020 года в Беларуси зарегистрировано 37 657 субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 8568 юридических лиц и 29089 индивидуальных предпринимателей.
В Брестской области зарегистрировано 689 юрлиц и 3722 индивидуальных предпринимателей; в Витебской – 560 юрлиц и 2582 ИП; в Гомельской – 660 юрлиц и 3436 ИП; в Гродненской – 569 юрлиц и 3213 ИП; в Минской – 1521 юрлиц и 4955 ИП; в Могилевской – 556 юрлиц и 2927 ИП; в Минске – 3915 юрлиц и 8254 ИП.
Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома в январе-ноябре зарегистрировано 98 юридических лиц.
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