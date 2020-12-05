Правительство Беларуси прогнозирует темп роста ВВП в 2021 году на 1,8%. Об этом сообщил 7 декабря премьер-министр Роман Головченко.

Он считает, этот показатель достаточно напряженным на фоне прогнозируемого весьма незначительного (до 1%) снижения ВВП по итогам этого года.

В других странах, в частности России и Евросоюзе, падение ВВП ожидается на уровне 4-9%.

Что касается инфляции, то ее уровень на будущий год установлен в размере не более 5%.