|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВВП В 2021 ГОДУ НА 1,8%, ИНФЛЯЦИИ – 5%
18:09 07.12.2020
Правительство Беларуси прогнозирует темп роста ВВП в 2021 году на 1,8%. Об этом сообщил 7 декабря премьер-министр Роман Головченко.
Он считает, этот показатель достаточно напряженным на фоне прогнозируемого весьма незначительного (до 1%) снижения ВВП по итогам этого года.
В других странах, в частности России и Евросоюзе, падение ВВП ожидается на уровне 4-9%.
Что касается инфляции, то ее уровень на будущий год установлен в размере не более 5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2020
Курсы в банках
на 07.12.2020
Конвертация в банках
на 07.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте