ОАО «Белшина» завершает работы по постановке на серийное производство шины размера 215/55R18 модели Bel-412, предназначенной для комплектации кроссовера Geely SX11 (Geely Coolray).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новые шины для СЗАО «Белджи» успешно прошли испытания и готовы к серийному производству.

В частности, шины прошли статические и динамические испытания на соответствие требованиям правил ООН и ГОСТ. Также по запросу «Белджи» новые шины прошли испытания по новым международным стандартам, которые ранее на предприятии не проводились.

Тесты были проведены в соответствии с нормативами ASTMF-1112 - «Стандартный метод испытаний для статических испытаний бескамерных пневматических шин на скорость потери давления» - и ISO16392 - «Шины. Электрическое сопротивление. Метод испытания для измерения электрического сопротивления шин на испытательном стенде».

В ходе ряда испытаний шины получили положительные результаты.