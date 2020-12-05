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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРОЮТ В НАН БЕЛАРУСИ 9 ДЕКАБРЯ
17:31 07.12.2020
9 декабря 2020 года в Физико-техническом институте НАН Беларуси (ул. академ. Купревича, 10) состоится открытие научно-производственного участка лазерных технологий с демонстрацией технологических возможностей нового уникального оборудования - лазерного комплекса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, этот участок будет действовать в рамках Отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий, созданной при поддержке Министерства промышленности страны.
Состоится также открытие арт-объекта «Гранит науки», установленного вблизи центрального входа Физико-технического института НАН Беларуси. Это – большая скульптура СОВЫ, которая издревле является символом мудрости, познания и удачи. Открытие арт-объекта «Гранит науки» проводится в рамках мероприятий, проводимых в преддверии 90-летнего юбилея Физико-технического института и 80-летнего юбилея Отделения физико-технических наук НАН Беларуси.
По мнению ученых, художественный объект украсит Академгородок, придаст дополнительную узнаваемость институту, станет символом физико-технической отрасли наук, послужит делу популяризации науки.
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