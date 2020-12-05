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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ


16:42 07.12.2020

Существенных изменений в уровне цен в Минске с 30 ноября по 7 декабря 2020 года не произошло: индекс цен вторичного рынка жилья составил 1330 $/м2 (+0,1% за 7 дней).

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0,5% и составляет на данный момент 1301 $/м2. Текущий разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 29 $/м2.

Впервые за 16 недель цены на квартиры в Минске не снижаются.

Динамика объема предложения сменила направление: количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 4,4%. Наиболее ощутимым был отток в сегменте 1-комнатных квартир, которых за 7 дней стало меньше сразу на 8%. На 4% сократилось предложение «трешек», число 2- и 4-комнатных уменьшилось на 2%.

В большинстве сегментов серьезных изменений в среднем уровне цен не наблюдалось. Исключением стали 1-комнатные квартиры, у которых средняя цена квадратного метра за последнюю неделю увеличилась на 0,4%.

В разрезе районов города динамика цен на квартиры чаще была отрицательной. Наиболее заметным было снижение в Партизанском, Первомайском и Советском районах — минус 0,6% в каждом. В Октябрьском районе, напротив, за последние 7 дней средние цены на «вторичку» подросли на 0,5%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 818 $/м2 (+0,1%), Витебск — 619 $/м2 (-0,3%), Гомель — 625 $/м2 (+0,2%), Гродно — 722 $/м2 (+0,3%), Могилев — 654 $/м2 (-0,6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (без изменений), Солигорск — 833 $/м2 (-0,5%), Молодечно — 747 $/м2 (+0,5%), Жодино — 739 $/м2 (+1,2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0,6%).
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