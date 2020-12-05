Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 декабря 2020 года выросло до 147,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 148 тыс. 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 126 тыс. 084 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1310 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1207 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1878 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 449 тыс. 089 тестов.