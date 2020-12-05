ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» заключило договор страхования, позволяющий работникам предприятия получать финансовую помощь в случае заболевания, вызванного COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, документ, действие которого распространяется на весь коллектив БМЗ и пока рассчитано на год, вступил в силу с 3 декабря.

Размер страховой выплаты в зависимости от степени тяжести заболевания и его последствий будет варьироваться от 10 до 1000 рублей. Так, при установлении диагноза «носитель короновирусной инфекции» и бессимптомном течении заболевания сотрудник сможет претендовать только на минимальную выплату.

В случае необходимости амбулаторного или стационарного лечения (в зависимости от его продолжительности и тяжести) сумма страховой поддержки составит от 20 до 250 рублей. Если заболевание приведет к установлению 3-й, 2-й или 1-й групп инвалидности, выплаты составят 300, 500 (700 при 2-й нерабочей) и 1000 рублей соответственно. Максимальная выплата предусмотрена и при летальном исходе.

Стоит отметить, что с целью профилактики короновирусной инфекции, на БМЗ еще с весны реализуется широкий комплекс соответствующих мероприятий. Речь идет как про установку в местах общего пользования дозаторов с антисептиком, обеспечение сотрудников защитными масками, так и различные организационные моменты. Например, минимизировано взаимодействие с водителями автотранспорта при отгрузке готовой продукции. С мая также сотрудницы предприятия, предъявившие подтверждающие документы о беременности, освобождаются от труда с сохранением средней заработной платы по основному месту работы. В настоящее время на заводе ожидается поступление генераторов холодного тумана, которые будут использованы для проведения дезинфекции в помещениях АБК и цехов.