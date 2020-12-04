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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД В 2021 ГОДУ СОХРАНИТ НЫНЕШНИЕ ТАРИФЫ НА ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
14:02 07.12.2020
Белорусская железная дорога (БЖД) в 2021 году сохранит нынешние тарифы на транзитные перевозки грузов в вагонах и контейнерах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, решением комиссии по тарифным вопросам дороги на перевозки грузов в вагонах и контейнерах транзитом через территорию Беларуси в 2021 г. установлены фиксированные тарифные ставки и коэффициенты на уровне действующих в 2020 г.
Соответствующие тарифы закреплены в постановлении МАРТ от 18 июня 2019 г. № 51, тарифной политике железных дорог государств — участников СНГ на перевозку грузов в международном сообщении на 2021 фрахтовый год.
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