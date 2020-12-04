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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 1700 ФИЗЛИЦ СВОЕВРЕМЕННО НЕ ЗАПЛАТИЛИ ФИКСИРОВАННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В РАЗМЕРЕ 60,1 ТЫС. РУБЛЕЙ
13:57 07.12.2020
На учете в налоговых органах Витебской области состоит более 13,5 тыс. физических лиц, являющихся плательщиками подоходного налога в фиксированных суммах (граждане, сдающие помещения, квартиры на длительный срок).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данной категорией плательщиков уплачено в бюджет порядка 2,0 млн рублей подоходного налога в фиксированной сумме. При этом более 1700 физических лиц своевременно не уплатили в бюджет подоходный налог в фиксированной сумме в размере 60,1 тыс. рублей.
В связи с этим к указанным должникам налоговыми органами области принимаются меры принудительного исполнения, а также за неуплату или неполную уплату плательщики привлекаются к административной ответственности.
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