Процесс формирования бюджета с дефицитом настораживает Лукашенко. В этом он признался сегодня на совещании по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021 год.

"Второй год подряд предлагается планировать его с дефицитом. С одной стороны, накоплены определенные остатки профицита бюджета прошлых лет. С другой - жить на запасах долго просто не получится. Что планируется сделать, чтобы был порядок в этом вопросе?", - поинтересовался Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он поинтересовался, имеются ли в стране необходимые ресурсы, чтобы обеспечить социальный акцент в прогнозных документах.

"Тем более что и в вопросе экономического роста значительная роль отводится увеличению внутреннего спроса. Это правильно. Конечно, внутренний спрос надо закрыть самим. Кто и как будет его финансировать? Не нарушим ли мы устойчивость и баланс в экономике? Надо быть аккуратными. Скажу откровенно: если мы уровень социальной защищенности в будущем году сохраним на уровне нынешнего, это будет неплохо. Немножко добавим - будете молодцы, - обозначил задачи для участников совещания Александр Лукашенко. - Насколько "живые" те инвестиционные проекты, которые запланированы на предстоящий год, и как они увязаны с развитием территорий и городов с численностью населения более 80 тыс. человек?".