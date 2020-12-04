|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА СТАРТОВАЛА В БГУ
13:04 07.12.2020
Белорусская студенческая юридическая олимпиада стартовала в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов.
Олимпиада включает заочный, очный отборочный и финальный туры.
К участию приглашаются студенты юридических специальной 2-5 курсов независимо от формы обучения всех учреждений высшего образования Беларуси. Участвовать можно в личном и командном зачетах.
Заочный тур предполагает написание эссе, а также для команд выполнение заданий, направленных на проверку профессиональных знаний и компетенций. Работы необходимо направить до 14 декабря (220030, Минск, ул. Берсона, 1а. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь).
В рамках очного отборочного и финального туров студентам предстоит решать задания, отражающие различные аспекты юридической деятельности, готовить экспертные заключения по проектам правовых актов, давать квалифицированный ответ на обращение гражданина, составлять проекты документов, презентовать позицию в суде и т.д.
Проведение очных мероприятий запланировано в феврале-марте 2021 года.
Олимпиада проводится в БГУ с 2005 года, ее победители включаются в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования Беларуси. Партнерами являются Верховный суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Министерство юстиции, Государственный комитет по имуществу, Союз юристов, Белорусская нотариальная палата, ведущие субъекты хозяйствования и юридические компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
Курсы в банках
на 07.12.2020
Конвертация в банках
на 07.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте