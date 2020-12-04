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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА СТАРТОВАЛА В БГУ


13:04 07.12.2020

Белорусская студенческая юридическая олимпиада стартовала в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов.

Олимпиада включает заочный, очный отборочный и финальный туры.

К участию приглашаются студенты юридических специальной 2-5 курсов независимо от формы обучения всех учреждений высшего образования Беларуси. Участвовать можно в личном и командном зачетах.

Заочный тур предполагает написание эссе, а также для команд выполнение заданий, направленных на проверку профессиональных знаний и компетенций. Работы необходимо направить до 14 декабря (220030, Минск, ул. Берсона, 1а. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь).

В рамках очного отборочного и финального туров студентам предстоит решать задания, отражающие различные аспекты юридической деятельности, готовить экспертные заключения по проектам правовых актов, давать квалифицированный ответ на обращение гражданина, составлять проекты документов, презентовать позицию в суде и т.д.

Проведение очных мероприятий запланировано в феврале-марте 2021 года.

Олимпиада проводится в БГУ с 2005 года, ее победители включаются в Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования Беларуси. Партнерами являются Верховный суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Министерство юстиции, Государственный комитет по имуществу, Союз юристов, Белорусская нотариальная палата, ведущие субъекты хозяйствования и юридические компании.
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