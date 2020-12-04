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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2021 ГОД


12:34 07.12.2020

Правительство и Нацбанк подготовили проект прогноза развития страны на 2021 год. Сегодня этот пакет прогнозных документов рассматривается на совещании с участием Лукашенко.

"Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент примут решение, что эти документы, которые будут формализованы в законах и указах …, предпочтительны для развития нашей страны, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти …, значит, быть по сему", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В подготовленных прогнозных документах правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают, а именно: рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, строительство жилья, контроль уровня безработицы.

Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что задача по сдерживанию роста цен должна касаться не только продовольственных товаров: "А кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами? Они тоже значимые. Поэтому надо раз и навсегда выработать механизм сдерживания цен по всем направлениям и параметрам. А то получается, что крестьян мы сдерживаем (в основном же это вопрос продовольствия и одежды), а всем остальным - вольница. Но это все равно так или иначе влияет на ценообразование в том же сельском хозяйстве, на продукты питания. Мы об этом немало говорили, и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, сдерживанием инфляции". К данному процессу подключены и профсоюзы, депутаты местных советов, парламентарии".

"Учитывая палитру событий, в которую мы погружены как извне, так и изнутри, строить слишком жесткие планы на следующий год было бы опрометчиво. С другой стороны, снижение уже достигнутого уровня неприемлемо ни социально, ни экономически, ни политически, - сказал Лукашенко. - При этом хочу предостеречь правительство и всех остальных, кто будет исполнять принятые решения по социально-экономическому развитию: ссылаться на то, что у нас пандемия и вся экономика в мире остановлена и нам не с кем работать и торговать - не принимается. Забудьте об этом. Да, это фон, фон неприятный. Но мы должны поставить перед собой цели и, чего бы это ни стоило, их достичь. Я требую только одно: в будущем году должна быть положительная динамика по всем направлениям. При этом каждый шаг в обязательном порядке должен отвечать двум требованиям: экономическая эффективность и бережное, внимательное отношение к запросам людей".

В совещании принимают участие высшие должностные лица, вице-премьеры, министры, председатели облисполкомов.
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