|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПРОХОДИТ В БГПУ
12:17 07.12.2020
Студенческий совет БГПУ проводит конкурс #Studproekt_BSPU с целью выявления и поддержки студенческих инициатив, направленных на улучшение условий организации образовательного процесса и состояния материально-технической базы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, заявки можно присылать до 1 февраля 2021 года.
В этом году студентам предлагается разработать проект по одному из 12 направлений. Это проекты, которые будут направлены на повышение престижа педагогической профессии и роли педагога в обществе, по гражданско- патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Также «Электронный университет», в рамках которого студенты будут разрабатывать проекты по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
К участию приглашаются обучающиеся высших учебных заведений Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
Учредителем конкурса является ректорат БГПУ. Организаторы – студенческий совет БГПУ при поддержке центра студенческого творчества и управления воспитательной работы с молодежью.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
Курсы в банках
на 07.12.2020
Конвертация в банках
на 07.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте