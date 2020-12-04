Студенческий совет БГПУ проводит конкурс #Studproekt_BSPU с целью выявления и поддержки студенческих инициатив, направленных на улучшение условий организации образовательного процесса и состояния материально-технической базы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, заявки можно присылать до 1 февраля 2021 года.

В этом году студентам предлагается разработать проект по одному из 12 направлений. Это проекты, которые будут направлены на повышение престижа педагогической профессии и роли педагога в обществе, по гражданско- патриотическому воспитанию студенческой молодежи. Также «Электронный университет», в рамках которого студенты будут разрабатывать проекты по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

К участию приглашаются обучающиеся высших учебных заведений Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Учредителем конкурса является ректорат БГПУ. Организаторы – студенческий совет БГПУ при поддержке центра студенческого творчества и управления воспитательной работы с молодежью.