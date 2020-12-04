Белорусская студия VIPIT в октябре вышла на Product Hunt с приложением Good Style. С его помощью пользователи могут виртуально примерить одежду перед заказом в интернет-магазине.

VIPIT запустил приложение на рынке США в партнерстве компанией Shein. Сейчас стартап запускает приложение на белорусском рынке, пишет портал dev.by.

«В США мы запустились в начале ноября 2020. Дальнейшие планы — рынок СНГ, начиная с Беларуси. Причем на белорусском рынке мы не просто запускаем приложение, а делаем это в коллаборации с белорусскими брендами. То есть с помощью Good Style можно виртуально примерить вещи лучших белорусских дизайнеров до заказа. Мы решили начать именно с белорусских дизайнеров, чтобы предоставить новый опыт как для пользователей, так и для брендов», - рассказал CEO VIPIT Кирилл Сидорчук.

Приложение Good Style доступно в Google Play и App Store. У приложения около 50 тысяч пользователей. Средний чек покупки — 180 долларов.

По словам Кирилла Сидорчука, стартап также заключил первый контракт с агрегатором местных брендов на Украине. «Если все пойдет хорошо, то в январе будет большой релиз на украинском рынке».

Кроме того, в планах VIPIT — привлечь инвестиции.

«Сейчас развитие бизнеса значительно опережает наши возможности в разработке. Мы не успеваем обслужить всех желающих партнеров (брендов). Поэтому начали поиск внешних источников финансирования. На полгода нам потребуется около 250 тысяч долларов. За это время мы нарастим базу прямых партнерств до 100 магазинов в разных локациях, выйдем на регулярный месячный доход в районе 50 тысяч долларов», - сказал Кирилл Сидорчук.