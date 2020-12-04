9 декабря открывается предварительная продажа билетов на поезд «Новогодний экспресс» Детской железной дороги им. К.С. Заслонова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первое новогоднее путешествие в нынешнем праздничном сезоне поезд Детской железной дороги им. К.С. Заслонова отправится 24 декабря в 12:40. Он будет курсировать по Детской железной дороге в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 24 декабря 2020 года по 7 января 2021 года включительно.

24 декабря 2020 года поезд сделает два рейса в 12:40 и 16:00.

25, 26, 27 декабря 2020 года и 2, 3 и 7 января 2021 года можно будет совершить путешествие на «Новогоднем экспрессе» в 11:00, 12:40, 14:20 и 16:00.

31 декабря 2020 года поезд отправится со станции Заслоново в 11:00, 12:40 и 14:20, а 1 января 2021 года – в 12:40, 14:20 и 16:00.

Пассажиры проедут по маршруту – от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Сопровождать гостей в поезде будут герои полюбившихся сказок, а на станции Сосновый Бор для ребят и их родителей в нынешнем сезоне Детская железная дорога совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников подготовили театрализованное представление «В снежном царстве, в морозном государстве». На лесной поляне они встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком, Незнайкой, Карлсоном, Бабой-Ягой и другими популярными сказочными персонажами и героями известных мультфильмов.

Дети также смогут пострелять в тире пластмассовыми шариками, сделать фото на память с Дедом Морозом и Снегурочкой, прокатиться на санях и пони, покормить животных в живом уголке и загадать желание, которое обязательно сбудется. Кроме того, будут работать детские карусели, торговые точки питания и игрушек.

27 декабря в День рождения Белорусской железной дороги для юных пассажиров «Новогоднего экспресса» будет организована познавательная викторина, посвященная истории белорусской магистрали. В ней смогут принять участие все желающие.

С целью сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде «Столичный экспресс» предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. В течение всего дня будет проводиться санитарная обработка подвижного состава. Посетителям Детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим. Продажа масок, в том числе, будет организована на вокзале станции Заслоново.

Стоимость праздничного путешествия на «Новогоднем экспрессе» составляет 19 рублей. Билеты с 9 декабря можно приобрести через интернет-сервис ByCard, а также в кассе на вокзале станции Заслоново Детской железной дороги (пр. Независимости, 86) по вторникам – пятницам с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 17:30 (перерыв с 13:40 до 14:10). С 24 декабря билетная касса будет в режиме работы Детской железной дороги.