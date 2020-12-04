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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА НОЯБРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 1,5%


09:41 07.12.2020

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, за ноябрь 2020 года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн долларов США (на 1,5%) после роста в октябре на 164,2 млн долларов США (на 2,2%).

В ноябре 2020 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.
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