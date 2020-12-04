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ЭКОНОМИКА РБ
СЪЕДОБНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ УЧЕНЫХ БГУ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ НА ЯРМАРКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ STARTUP:LAND
09:37 07.12.2020
Съедобная упаковка для пищевых продуктов на основе биоразлагаемых природных полимеров ученых БГУ признана лучшей на ярмарке инновационных проектов StartUp:Land, которая завершилась 26 ноября в Белгороде (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, на состязании разработку представила аспирант химического факультета БГУ Анастасия Канунникова. Работа по созданию съедобной упаковки ведется в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ под руководством заведующего Дмитрия Гриншпана и заместителя декана химического факультета Татьяны Савицкой.
Съедобные пленки и покрытия являются единственным видом биоразлагаемой полимерной упаковки, который не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации. Они сохраняют вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов, а также могут иметь разный цвет и вкус. Новый вид упаковки обладает уникальными характеристиками и неограниченными возможностями. Он полностью разлагается в организме человека и животных и способен в разы сократить последствия от пластика. Кроме того, благодаря своему 90%-му составу из крахмала пленки нетоксичны и имеют низкую стоимость. Остальные 10% – полимер, обеспечивающий прочность.
Над разработкой новой пленки ученые БГУ работают с 2015 года.
В финале ярмарки было представлено 25 проектов из Москвы, Ярославля, Великого Новгорода и Минска. Участие в конкурсе принимали студенты, аспиранты и уже практикующие специалисты. В отборочном туре было заявлено 40 инициатив.
StartUp:Land проходил в 9 раз. Его организаторами выступили российские АО «Корпорация «Развитие», Департамент экономического развития Белгородской области, группа компаний «ЭФКО», АНО «Точка Кипения Белгород», Ассоциация бизнес-ангелов «Белые крылья». Проведение мероприятия направлено на популяризацию и формирование инновационной среды, а также создание площадки по поиску инвесторов и партнеров предприятий.
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