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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА, ЭКСПОРТ УПАЛ НА 21,5%
09:29 07.12.2020
Чистая прибыль холдинга «Белресурсы» за январь-октябрь 2020 года составила 7480,1 тыс. рублей при доведенном задании 2500,0 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, по сравнению с прошлым годом чистая прибыль выросла в 2 раза.
В целом по холдингу «Белресурсы» за январь-октябрь рентабельность продаж составила 4,53% при доведенном задании 2,80%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 0,92 п.п.
Не выполнен ключевой показатель эффективности работы по экспорту: темп роста экспорта составил 78,49% при задании 98%. Экспортировано продукции на сумму 13,9 млн долларов США.
Организациями холдинга за январь-октябрь 2020 года обеспечено превышение показателей бизнес-плана по выручке от реализации товаров, работ и услуг, которая составила 416,6 млн рублей и возросла на 8,5% к 2019 году (или 100,53% к бизнес-плану), в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 320,9 млн рублей и возрос на 12,78% к 2019 г. (или 102,4 % к бизнес-плану в абсолютной сумме).
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 172,7 тыс. рублей на 1 работника, или 114,4 % к 2019 году, по добавленной стоимости – 25,9 тыс. рублей на 1 работника, или 105,51% к 2019 году.
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-октябрь 2020 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) - 1,096, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,061.
По итогам работы за 10 месяцев 2020 года все 3 доведенных ключевых показателя эффективности работы выполнили 5 организаций: ОАО «Белметалл», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «Электрум», ОАО «Медпласт».
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