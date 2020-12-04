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ЭКОНОМИКА РБ


В ЦЕНТРЕ МИНСКА ВОССТАНОВИЛИ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ


17:44 04.12.2020

В Минске появился культурно-деловой квартал «К21» на месте бывшей мебельной фабрики у станции метро «Молодежная».

Специалисты «Белреконструкции» отреставрировали индустриальные постройки, а внутренний дворик превратили в просторный фудкорт с концертной площадкой

Квартал расположен на улице Кальварийской, 21 через дорогу от ТЦ «Корона». В советское время здесь работала мебельная фабрика, известная своими окнами и дверями. Работа местных краснодеревщиков ценилась настолько, что им доверили заказ для резиденции Петра Машерова. Однако в 90-ые годы производство окончательно закрылось, и с тех пор корпуса пребывали в полном запустении.

«Белреконструкция» выкупила участок весной 2019 года. Вместо того чтобы сравнять квартал с землей и построить очередную «стекляшку», застройщик решил вернуть постройкам былой вид. Примеры успешных реставраций промышленных застроек с их превращением в модные кварталы уже появились в Лондоне, Париже и Москве. Инвестор решил пойти тем же путем в Минске.

«Нас вдохновили европейские города с их бережным отношением к наследию, которое не разрушают, а восстанавливают. Конечно, было бы проще снести и построить заново, но тогда мы бы потеряли часть истории города. Вместо этого мы тщательно отреставрировали все постройки и оформили их в едином стиле. Внутри культурно-делового квартала должна кипеть жизнь и зарождаться новые идеи в сфере искусства, бизнеса и IT-технологий», – пояснил директор «Белреконструкции» и идейный вдохновитель проекта Сергей Нестеров.

Реставрация длилась полтора года. Строители заменили окна, провели ремонт внутри зданий и вернули красный цвет кирпичным фасадам. Плоская крыша сменилась наклонной, которая смотрится эффектнее. Также была восстановлена 18-метровая Кальварийская башня, где раньше размещалась лифтовая шахта. Теперь башня показывает время и направление ветра: для этого на нее повестили механические часы и водрузили флюгер.

В интерьере сохранился индустриальный антураж. Помещения в стиле лофт выделяют открытые пространства с высокими потолками и большими окнами. Кирпичная кладка внутри осталась нетронутой. Практически все коммуникации были проложены «с нуля», поскольку квартал даже не был подключен к городской канализации.

В процессе реконструкции вовсю использовались местные находки. Так, Кальварийская башня облицовывалась только найденным кирпичом. В качестве декора зданий использовались старые светильники, металлические крюки, вентиляторы, плакаты и остатки черепицы. Интересная деталь: в одно из помещений на втором этаже сейчас можно попасть через большую наружную лестницу, как в старых домах Нью-Йорка.

В «К21» полностью реконструировали четыре здания, Кальварийскую башню и внутренний дворик. Около половины квартала отдано под офисы, магазины, пекарни и рестораны. Из необычного – магазин виниловых пластинок Accidental, фермерский рынок «Ўсё сваё», интернет-радио Plato, школа танцев Malina Dance Studio и киберлаунж CyberSpace. Внутреннее пространство занимает фудкорт «Двор» площадью 3500 «квадратов». Вскоре здесь откроются вегетарианский супермаркет и шоколадная фабрика с кафетерием. Планируется также привести арт-галерею.

В ближайшее время также завершится реконструкция последнего здания и будет достроена еще одна башня – еще выше первой. Ее отдадут под кафе и магазин. Планируется, что их введут в строй уже этой зимой.
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