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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ МЕБЕЛИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ В 1,4 РАЗА
17:25 04.12.2020
Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-октябре 2020 года увеличили экспорт мебели в дальнее зарубежье по сравнению с аналогичным периодом 2019-го почти в 1,4 раза до $36,38 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, основной объем отгрузок по дальнему зарубежью - в страны Европейского союза. За январь-октябрь он составил $35,6 млн.
Одним из важнейших направлений в экспорте мебели является сотрудничество с крупнейшими мировыми торговыми сетями. За последние годы предприятия концерна наладили работу с рядом таких сетей. Преимуществами этого направления экспорта являются долгосрочные контракты и стабильные равномерные объемы. Активно с европейскими торговыми сетями работают ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Могилевдрев", ОАО "Гомельдрев" и др. Недавно начались отгрузки продукции ЗАО "Молодечномебель" в адрес крупнейшей торговой сети, осуществляющей продажи в 20 странах через собственные онлайн-магазины. С крупными покупателями в Европе уже на протяжении многих лет работает ЗАО "ХК "Пинскдрев". Ежегодно компания наращивает объемы экспорта в дальнее зарубежье и расширяет ассортимент поставляемой продукции.
Отмечается положительная динамика и экспорта в целом по предприятиям концерна. За январь-октябрь этого года он вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 2,6% до $491,8 млн.
На внешние рынки поставлено 75,6% всего объема произведенной продукции. За аналогичный период 2019 года доля экспортных поставок в реализации продукции составляла 68,4%. Рост - 7,2 процентного пункта.
В товарной структуре экспорта основной объем пришелся на древесные плиты (ДСП, ДВП, МДФ) - 23,3%, их экспортировано на $114,6 млн, мебель - 20,6%, или $101,3 млн, целлюлозу - почти 16%, или $78,2 млн, бумагу и картон - 12,3%, или $60,3 млн, а также фанеру - 11,6%, или $75,3 млн.
В географии поставок наиболее крупными рынками для продукции предприятий концерна являются Россия, Польша, Китай, Украина и Литва. Всего в настоящее время продукция экспортируется в 67 стран.
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