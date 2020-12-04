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ЭКОНОМИКА РБ


РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ МИНСКА С 7 ДЕКАБРЯ НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ МИНЧАН-ОЧЕРЕДНИКОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В СМОЛЕВИЧАХ


16:57 04.12.2020

С 7 декабря районные администрации Минска начнут принимать заявления от минчан-очередников, желающих построить квартиру в Смолевичах, пишет агентство «Минск-Новости».

Напомним, 16 ноября стартовал аналогичный процесс сразу на два жилых дома в городе-спутнике. В общей сложности там будет 185 квартир. Сейчас речь идет о доме № 2 по генплану в квартале № 2. Это будет 6-7-этажное трехсекционное крупнопанельное здание серии М464-У1 (М). В многоэтажке предлагаются 73 квартиры с полной отделкой: 22 однокомнатные, 35 двухкомнатных, 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость 1 м2 — 1 650 рублей. Она будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта.

К возведению дома планируется приступить в декабре 2020-го, ввести в эксплуатацию — в июне 2021-го при условии готовности объектов инженерного обеспечения.

Как сообщили в управлении жилищной политики Мингорисполкома, минчанам-очередникам, желающим строить квартиру в этом доме, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в отдел жилищной политики администрации района Минска по месту пребывания на учете. Заявления будут принимать с 7 декабря 2020 г. по 5 января 2021 г. включительно.

Строительство жилья в городе-спутнике осуществляется с предоставлением гражданам государственной поддержки по указу № 240 от 04.07.2017 г. независимо от даты принятия на учет, но при условии отнесения минчан к числу малообеспеченных по уровню доходов. При формировании списка дольщиков учитываются дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.
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