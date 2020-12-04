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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1774 ПАЦИЕНТА С COVID-19 - МИНЗДРАВ
16:15 04.12.2020
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 декабря 2020 года выросло до 141,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 143 тыс. 383 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 120 тыс. 571 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны - 1647 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1774 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 101 тест. Всего в стране проведено 3 млн 367 тыс. 889 тестов.
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