Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 декабря 2020 года выросло до 141,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 143 тыс. 383 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 120 тыс. 571 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны - 1647 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1774 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 32 тыс. 101 тест. Всего в стране проведено 3 млн 367 тыс. 889 тестов.