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ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ БЕЛОРУССКИХ СТАРТАПА ПОПАЛИ В АКСЕЛЕРАТОР РОССИЙСКОГО МТС


15:53 04.12.2020

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС отобрал 18 стартапов, которые станут резидентами шестого набора корпоративного акселератора. В числе резидентов — три стартапа из Беларуси, сообщает Rusbase.

Резидентом шестого набора по направлению «Финансовые и банковские технологии» стал стартап Synpatic. Команда работает над сервисом, который анализирует аудиозаписи разговоров операторов call-центров с клиентами и распознаёт эмоции: гнев, радость, возмущение.

Synpatic — резидент белорусского финтех-хаба FTh. В прошлом году стартап попал в акселератор Сбербанка и американского венчурного фонда 500 Startups. Сооснователь стартапа Иван Веденин рассказывал dev.by в ноябре прошло года о том, что на базе своей технологии команда также создает аналитические продукты для бизнеса, которому надо автоматизировать два ключевых процесса: управление качеством обслуживания и мониторинг лояльности клиентов, пишет портал dev.by.

По направлению «Медицинские решения и сервисы для Медси» резидентами стали сразу два стартапа — MAMA PRO и Skinive.

Мама PRO— контент-проект, созданный при участии практикующих врачей, который позволяет будущей маме узнать всё о беременности и подготовиться к безопасным родам.

Skinive — это виртуальный сервис по диагностике кожных заболеваний на основе AI. С помощью приложения можно делать скрининг кожи по фотоснимкам со смартфона и определять типы и уровни угроз образований на коже с помощью компьютерного зрения и машинного обучения. Нейросеть делает анализ фото и ищет схожесть визуальных признаков с тысячами клинических случаев кожных новообразований.

В июне прошлого года Skinive AI помог обнаружить рак кожи у участника EmergeConf, которая проходила в Минске. Участник конференции ради интереса решил проверить свою кожу с помощью приложения Skinive, которое показало меланому с высокой степенью вероятности. Позднее этот диагноз был подтвержден медиками. В сентябре прошлого года Skinive стал победителем отборочного конкурса Seedstars World.
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