Брестский чулочный комбинат» к Новому году выпустил в продажу лимитированную коллекцию «консервированных носков».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новинки бренда «Брестские» имеет сюрприз: в каждой банке, помимо пары носков, печенье с предсказанием на будущий 2021 год. В коллекции – мужской и женский вариант.

Оригинальную новинку уже можно найти в фирменной сети производителя.

Напомним, что впервые «Брестский чулочный комбинат» упаковал носки в банку еще в 2017 году: тогда коллекцию приурочили ко Дню защитника Отечества. Затем были коллекции «консервированных носков» ко Дню Святого Валентина, к 8 Марта, с белорусским орнаментом и другие. В коллаборации с Брестским заводом бытовой химии брестская «чулочка» выпускала ароматные носки в баночках для йогурта.