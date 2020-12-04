В Витебской области поступления в бюджет от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, за 10 месяцев 2020 года составили 87,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это выше поступлений за соответствующий период 2019 года на 4,1 млн рублей, темп роста в действующих ценах составил 104,9%.

За 10 месяцев 2020 года упрощенную систему налогообложения применили 20408 плательщиков, что на 1606 плательщика больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5704 и индивидуальных предпринимателей - 14704.

Удельный вес организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 32,8%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей, в общем количестве – 62,5%.