Индекс бизнес климата (ИБК) Национального банка Беларуси в августе-октябре снизился на 3,2% к показателю за май-июль 2020 года до минус 7,2% из-за роста пессимистических ожиданий респондентов относительно изменения объемов производства и спроса в ближайшие три месяца. При этом фактически данные показатели замедлили снижение. Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Мониторинг предприятий реального сектора Республики Беларусь» за август-октябрь 2020 г.

Показатель ИБК, скорректированный на сезонность, увеличился по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 5,7% и составил минус 7,1%.

Экономическая конъюнктура в августе-октябре 2020 г несколько улучшилась по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом: благоприятной ее назвали 52,3% руководителей предприятий (в мае-июле 2020 года - 47,6%), в то же время неблагоприятной она была для 46,1% респондентов (50,8%).

Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 69,4% руководителей предприятий, как плохое - 20,8% (тремя месяцами ранее - 68,1% и 23% соответственно).

По оценкам руководителей предприятий, за последние три месяца снижение спроса замедлилось. Баланс ответов по данному вопросу составил минус 12% (в предыдущем отчетном периоде - минус 18,9%). Значительное замедление снижения спроса отметили предприятия промышленности (баланс ответов вырос с минус 15,2% в мае-июле 2020 года до минус 3,1% в августе-октябре 2020 года), торговли (с минус 27,5% до минус 17,4%) и транспорта (с минус 32,3% до минус 18,3%). Вместе с тем строительные организации указали на падение спроса в августе-октябре 2020 года - баланс ответов по вопросу изменения спроса снизился на 12,3% и составил минус 20,3%.

В августе-октябре 2020 года руководители предприятий отметили замедление темпов снижения фактического объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота) после его значительного снижения в начале года: баланс ответов увеличился по сравнению с показателем мая-июля 2020 года на 4,1% и составил минус 7,4%.

Факторами, ограничивающими рост производства, руководители предприятий назвали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (47,3% респондентов), неплатежи потребителей (46,6%), а также нехватку оборотных средств (42,8%) и недостаточный спрос на продукцию (36,9%).

В августе-октябре 2020 года по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом снижение физического объема реализации замедлилось: баланс ответов составил минус 1,6% (в мае-июле 2020 года - минус 7,1%). Запасы нереализованной продукции (объектов с нарушением сроков строительства, нереализованных свыше трех месяцев товаров) сокращались по всем анализируемым видам деятельности, в целом баланс ответов по данному вопросу составил минус 9,5%.

Недостаток оборотных средств в августе-октябре 2020 г констатировали 54,8% предприятий - участников мониторинга (мае-июле 2020 года - 54,9%). Влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий большинство руководителей оценили как умеренное (56,8% от общего числа участников опроса). Среди условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, изменение стоимости кредитов назвали 18,3% респондентов, изменение условий предоставления кредитов - 23,3%.

В августе-октябре 2020 г в качестве желаемой курсовой динамики 70,8% опрошенных руководителей предприятий высказались за сохранение курса белорусского рубля на текущем уровне. Укрепление национальной валюты предпочли бы 15,7% респондентов, на целесообразность ее девальвации указали 13,5% участников мониторинга. В августе-октябре 2020 года респонденты отметили усиление влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность, баланс ответов по данному вопросу вырос с 10,9% до 17,5%.

В ноябре 2020 года - январе 2021 года участники мониторинга ожидают снижение объемов производства и спроса, увеличение отпускных цен, сокращение числа занятых и рост потребности в кредитовании.

Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают рост потребительских цен (88,8% респондентов) и замедление снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.